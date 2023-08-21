Як оформити субсидію через дію для ВПО.

Житлова субсидія в Україні доступна для переселенців, і внутрішньо переміщені особи можуть подати заяву на призначення такої пільги.

У Міністерстві соціальної політики пояснили, чи передбачена субсидія для ВПО. Так, внутрішньо переміщені особи, які не зареєстровані, але фактично проживають у житловому приміщенні без укладення договору оренди, можуть отримувати субсидію.

"У такому випадку до заяви про призначення субсидії необхідно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи)", - зазначили в Міністерстві.

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Для отримання субсидії переселенці можуть звернутися в один із зазначених органів:

уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

сервісний центр Пенсійного фонду.

Як оформити субсидію для ВПО через Дію

Житлова субсидія переселенцям оформляється і в електронній формі, зробити це можна черех однин із сервісів:

портал Дія;

веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України;

мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Які документи потрібні для отримання субсидії

заява про призначення субсидії;

декларація про доходи та витрати, в якій, зокрема, декларується склад домогосподарства;

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

довідка про ВПО.

Субсидія ВПО 2023: що відомо

У грудні 2022 року міністр соціальної політики Оксана Жолнович пояснила українцям, що буде з житловими субсидіями в 2023 році. Глава Мінсоцполітики нагадала, що субсидії можуть отримати всі люди, витрати яких на комуналку перевищують 10 або 15% доходів.

Українці, які прихистили у себе вдома внутрішніх переселенців і отримували за це компенсацію оплати комунальних послуг (450 грн за людину в неопалювальний сезон, 900 грн – в опалювальний), можуть розраховувати на подальше отримання раніше призначеної субсидії – сума такої компенсації на це не впливає.

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