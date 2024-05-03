Очікується поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів.

Національний банк прогнозує поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років, зокрема, швидке та суттєве зростання цін на електроенергію.

"Очікується поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років. Водночас з огляду на складну ситуацію в енергетиці дотаційні тарифи на електроенергію для побутових споживачів можуть зростати швидше", - йдеться у Інфляційному звіті НБУ.

Зокрема, у цей прогноз закладається достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію. Як зазначили в Нацбанку, це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення.

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"Тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє", - сказано в документі.

Також регулятор зробив прогноз і щодо дефіциту електроенергії. Враховуючи останні теракти Росії проти енергетичної інфраструктури, НБУ закладає в прогноз дефіцит у середньому на рівні близько 5% у 2024– 2025 роках, однак ризики нових руйнувань і відповідно вищих дефіцитів зберігаються.

"Підвищена інтенсивність обстрілів Росією об’єктів енергетичної інфраструктури у березні-квітні призвела до значних втрат генеруючих потужностей теплових та гідроелектростанцій, а також енергомереж в окремих регіонах. На тлі зростання споживання е/е, що зумовлюватиметься подальшим відновленням економічної активності, припущення щодо дефіциту електроенергії у 2024–2025 роках суттєво погіршені", - йдеться у звіті.

Зазначається, що виникнення значного дефіциту електроенергії є вірогідним вже в ІІ кварталі 2024 року зі зниженням водопілля та потребою в ремонтах блоків АЕС. Надалі дефіцит може збільшитися зі зростанням споживання влітку та в опалювальний сезон.

Тарифи в Україні – останні новини

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев висловив думку, що тарифи на електроенергію в Україні будуть підвищені, оскільки через атаки Російської Федерації по українським об’єктам генерації та розподілу низка критичних енергооб'єктів потребують ремонту.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко прогнозував, що через обстріл росіянами енергетичної інфраструктури тариф на світло в Україні може зрости до 3,5 грн./кВт з нинішніх 2,64 грн./кВт.

Заступник міністра енергетики Микола Колесник висловився про можливе підвищення тарифів на світло для населення, зазначивши, що у 2023 році таке рішення дало змогу збалансувати енергосистему та провести ремонти.

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