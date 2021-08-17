Українські сім'ї, які проживають у Закарпатській області, щомісяця витрачають на продукти майже 8 тис.374 грн.

Протягом першого кварталу 2021 року сім'ї, які проживають у Закарпатській області, щомісяця витрачали на продукти харчування 8373,91 грн, що є найбільшим показником серед усіх областей в Україні.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Згідно з оприлюдненими даними, на другому місці за видатками сім'ї на продукти харчування – Івано-Франківська область (6904,19 грн), а на третьому – Волинська (6176,11 грн).

Найдорожче обходяться платіжки за воду, електроенергію, газ та інші види палива жителям Києва (3188,65 грн), на другому місці – Закарпатська область (2651,96 грн), а на третьому – Київська область (2571,18 грн).

Рівень життя українців:

Станом на жовтень 2020 року результати моніторингу свідчили про те, що більше чверті всього населення України перебували за межею бідності. Кожному третьому українцю, який мав роботу, не вистачало зарплати на задоволення необхідних життєвих потреб.

Мінімальну зарплату в Україні з 1 січня 2021 року підвищили до 6 тис.грн.

Згідно з дослідженням Держстату станом на серпень цього року близько половини дорослого населення України очікують погіршення свого матеріального становища і побоюються, що вони можуть опинитися за межею бідності. Також, 50,4% опитаних заявили про істотне погіршення матеріального становища.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла порівняно з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис.313 грн.

Станом на 9 серпня 2021 року лише 1% українців вважали себе представниками середнього класу, в той час як дві третини населення (67%) віднесли себе до категорії бідних.

За результатами проведеного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), в Україні більше 14% населення не вистачає грошей навіть на їжу. Лише 32,8% громадян можуть дозволити собі купувати продукти харчування та одяг і трохи відкладати, але вони не можуть купити дорогу техніку (холодильник або телевізор).

У першому кварталі 2021 року середньостатистична українська сім'я з двох і більше осіб витрачала 41 % місячного сімейного бюджету на продукти харчування та безалкогольні напої.

Автор: Богдан Слуцький