Стосовно попереднього кварталу українська економіка скоротилася на 0,8%.

Валовий внутрішній продукт України у другому кварталі 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 5,4% у річному вираженні.

Як повідомляти Державна служба статистики на своєму офіційному сайті, щодо попереднього кварталу українська економіка скоротилася (з урахуванням сезонного фактора) на 0,8%.

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За даними Держстату, валовий внутрішній продукт України в першому кварталі 2021 року скоротився на 2,2% в річному вираженні.

ВВП - це макроекономічний показник, що відображає ринкову вартість всіх кінцевих товарів і послуг (тобто призначених для безпосереднього вживання, використання або застосування), вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - порівняно з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Споживча інфляція в Україні в червні в річному вимірі - у порівнянні з червнем 2020 року склала 9,5%, залишившись на рівні показника в травні.

Національний банк України зберіг дисконтна ставка на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

22 липня 2021 року Національний банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 8% до 9,6% у 2021 році.

Автор: Богдан Слуцький