Реальна заробітна плата за рік зросла на 4%.

Середня номінальна заробітна платня штатного працівника в Україні в жовтні 2021 року зросла у порівнянні з жовтнем 2020 року, на 15,4% - до 14 тис. 045 грн.

Про це повідомляти Державна служба статистики.

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При цьому, у порівнянні з вереснем 2021 року, розмір середньої номінальної зарплати в жовтні зменшився на 1,4%.

Реальна заробітна плата в жовтні 2021 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, зросла на 4%.

У Держстаті зазначили, що середня номінальна зарплата штатного працівника в Україні в жовтні була у 2,3 раза вище мінімальної заробітної плати, яка встановлена на рівні 6 тис.грн.

Найнижча середня зарплата серед областей зафіксована в Чернівецькій області - 10 тис. 878 грн, а найвища - в Донецькій - 14 тис .791 грн.

Показник середньої зарплати в Києві за підсумками жовтня склав 20 тис. 481 грн.

Мінімальна зарплата:

Мінімальну зарплату в Україні з 1 січня 2021 року підвищено до 6 тис.грн.

З 1 грудня 2021 року мінімальна зарплата в Україні буде піднята з 6 тис. до 6,5 тис. грн.

Автор: Катерина Жирій