1 грудня розпочався перерахунок пенсій в Україні.

У грудні 2021 року середній розмір пенсії становитиме 3 980 грн, що на 546 грн (або на 16%) більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року (3434 грн).

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

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У відомстві нагадали, що з 1 грудня 2021 року відбудеться перерахунок пенсії з двох підстав: збільшиться розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 1854 грн до 1934 грн, а також зросте мінімальна заробітна плата - з 6 000 до 6 500 грн.

Це матиме відповідний вплив на пенсії. Так, на 200 грн (з 2400 до 2600 грн) збільшиться мінімальна пенсія за віком для осіб старше 65 років, які мають повний стаж (жінки 30 років і чоловіки 35 років) і не працюють.

Також збільшиться на 80 грн виплата для інших пенсіонерів, які мають страховий стаж меншої тривалості та отримують пенсію в мінімальному розмірі і не працюють.

Крім цього, зростає надбавка до пенсії за понаднормовий стаж і збільшується максимальний розмір пенсії.

"Таким чином, у грудні 2021 року середній розмір пенсії становитиме 3 980 грн, що на 546 грн (або на 16 %) більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року (3 434 грн)", - зазначили в Міністерстві, додавши, що це десяте підвищення пенсій за поточний рік.

Також у відомстві повідомили, що календар підвищення пенсій на 2022 рік передбачає індексацію пенсій, встановлення мінімальних пенсійних виплат у розмірі 3000 грн особам старше 70 років з встановленням доплати до пенсії в розмірі 300 грн особам у віці від 70 до 75 років і підвищення надбавок, доплат до пенсій.

Пенсії в Україні:

З 1 грудня в Україні підвищено рівень мінімальної пенсії.

За даними всеукраїнського соціологічного дослідження соціально-політичних настроїв українців станом на вересень 2021 року, основною проблемою в Україні, порівняно з іншими, громадяни називають низькі зарплати і пенсії.

Автор: Катерина Жирій