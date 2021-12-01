Також президент повідомив, що найближчим часом парламент розгляне законопроект про впровадження накопичувальної пенсійної системи.

Наступного року громадяни України віком 70 років і старше отримають доплату до пенсій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму щорічному посланні до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

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"Один з моїх ключових пріоритетів - це турбота про людей поважного віку. Зокрема, ми вже втілили програму доплат до пенсій для людей, які досягли 80 і 75 років. Наступного року ми розширимо цю програму на людей, які досягли 70 років", - сказав він.

Зеленський зазначив, що держава чітко виконує зобов'язання щодо щорічної індексації пенсій: з березня 2021 року були проіндексовані пенсії 7,9 млн пенсіонерів. Крім того, за його словами, вперше за багато років істотно збільшені пенсії для ліквідаторів і постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Також президент підкреслив, що вперше за всі роки незалежності "узгоджені параметри обов'язкової накопичувальної пенсійної системи, яка дозволить зберігати кошти на гідну старість". "Найближчим часом парламент розгляне відповідний законопроект", - сказав президент.

Накопичувальні пенсії: що необхідно знати

Кабінет Міністрів планував у 2021 році розпочати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр Шмигаль заявив, що запуск в Україні накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У липні цього року Кабінет Міністрів затвердив Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в якості органу ліцензування в системі накопичувального пенсійного забезпечення.

3 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що в Україні планується введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями з 2023 року.

17 серпня 2021 року було оприлюднено проект запуску накопичувальної пенсії.

У Міністерстві соціальної політики очікують прийняття в першому читанні законопроекту про обов'язкові пенсійних накопиченнях цієї осені.

Автор: Катерина Жирій