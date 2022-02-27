У держадміністрації зазначили, що триває комендантська година і жодних заходів щодо евакуації місто не проводить.

У Києві невідомі особи агітують жителів виходити з будинків і укриттів нібито для "евакуації".

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"Маємо інформацію, що невідомі агітують виходити з будинків і укриттів для евакуації. Якщо вам пропонують залишити безпечне місце, ігноруйте ці заклики. Зараз місто не проводить ніяких заходів з евакуації", - підкреслив він.

У КМДА нагадали, що комендантська година в Києві триває до 08:00 понеділка, 28 лютого.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.