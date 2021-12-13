Зокрема, 567 млн грн передбачено на фінансування наукових досліджень НАН України.

У прийнятому державному бюджеті на 2022 рік загальний обсяг видатків на наукову та науково-технічну діяльність становить 14,3 млрд гривень, що більше на 17,2%, або 2,1 млрд грн, ніж у 2021 році.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів.

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"У держбюджеті на 2022 рік видатки для забезпечення діяльності Національного фонду досліджень України та надання їм грантової підтримки передбачені в обсязі 834 млн грн, що становить 7,6% від загального обсягу фінансової підтримки наукової діяльності", ‒ цитує заступника міністра Романа Єрмолічева прес-служба Мінфіну.

За його словами, для підтримки проведення наукових досліджень науковими установами у проекті державного бюджету Національної академії наук України враховано видатки у розмірі 567 млн гривень.

"Витрати в обсязі 331 млн грн будуть спрямовані на поліпшення логістичного забезпечення українських антарктичних експедицій, зміцнення позиції та посилення ролі України в міжнародних організаціях системи Договору про Антарктику", ‒ зазначив заступник міністра фінансів.

Також Єрмолічев додав, що підтримана ініціатива президента України щодо розвитку наукової інфраструктури Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. На ці потреби в Державному бюджеті на 2022 рік для Національної академії наук передбачено 190 млн гривень.

Держбюджет-2022:

2 грудня Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2022 рік.

Відповідно до закону, доходи держбюджету передбачені на рівні 1,332 трлн грн, витрати - 1,521 трлн грн. Дефіцит бюджету-3,5% валового внутрішнього продукту. Споживча інфляція очікується на рівні 6,2%. Середньорічний курс закладено на рівні 28,6 грн за долар.

Автор: Богдан Слуцький