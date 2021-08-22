Частка безготівкових операцій за сумою становила 60,6% від усіх операцій з картками.

Загальна кількість операцій з використанням платіжних карт, емітованих українськими банками, за перше півріччя 2021 року склала 3 598,3 млн шт., що на 31,2% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомила прес-служба Національного банку України.

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"Загальна кількість операцій (безготівкових і з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за перше півріччя 2021 року склала 3 598,3 млн шт., а їх сума – 2 305,9 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість і сума зазначених операцій зросли на третину (31,2% і 29,2% відповідно)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в першому півріччі 9 з 10 операцій з платіжними картками були безготівковими (майже 90% від загальної кількості операцій за платіжними картками).

Частка безготівкових операцій за сумою становила 60,6% від усіх операцій з картками. Торік за підсумками аналогічного періоду ці показники становили 86,1% і 55,1% відповідно.

Закон Про платіжні послуги:

19 липня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про платіжні послуги" № 1591-ІХ, який Верховна Рада прийняла 30 червня.

Автор: Богдан Слуцький