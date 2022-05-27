У найближчі тижні дефіцит кадрів посилиться.

У Польщі за перші два тижні травня кількість пропозицій роботи для іноземців збільшилася в середньому на 35-40%.

Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Найбільший попит спостерігається у харчовій промисловості (+10%), а також у торгівлі, логістиці та електронній комерції (+7%). Найшвидше зростає кількість вакансій для чоловіків – майже на 20%, але на ринку їх стає все менше.

У найближчі тижні дефіцит кадрів посилиться. Підприємства відчуватимуть нестачу не лише приблизно 80-100 тисяч українців, що після початку війни виїхали захищати свою країну, але також сотень тисяч сезонних робітників з України, які цього року не приїдуть до Польщі.

У квітневому опитуванні Головного управління статистики Польщі кожна третя виробнича компанія відзначила, що нестача кваліфікованих працівників є перешкодою для її діяльності, а в будівництві та транспорті таких компаній було 40%.

Робота в Польщі: яка ситуація з кадрами

У березні та квітні безробітних українських чоловіків у Польщі було більше. Це було пов’язано з тим, що в результаті санкцій проти Росії деякі польські компанії, які до війни співпрацювали з російським бізнесом, були змушені обмежити свою діяльність або шукати нових партнерів і ринки збуту. Зміни призвели до скорочення кількості працевлаштованих на цих підприємствах – переважно українських чоловіків, які, становили левову частку робочої сили на металургійних підприємствах, підприємствах важкої промисловості, тощо. Але звільнені українці дуже швидко знайшли нову роботу.

Деякі вакансії на підприємствах заповнюють за рахунок працевлаштування жінок-біженок з України. Компанії намагаються адаптувати до них посади, які раніше займали чоловіки. Натомість дедалі більше жінок також повертаються додому і не мають наміру працювати в Польщі.