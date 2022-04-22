Відновлення України "вимагатиме величезних коштів", за частиною яких США і їхнім союзникам "так чи інакше доведеться звернутися до Росії".

США думають про передачу понад $300 млрд заморожених активів Центрального Банку Росії на допомогу у відновленні України.

Утім, за словами міністра фінансів США Джанет Єллен, наслідки цього кроку потрібно "ретельно зважити", пише Bloomberg.

"Це дуже важливий крок, і ми повинні ретельно продумати його наслідки перш, ніж його робити. Я б не хотіла робити це легковажно", - сказала Єллен.

Вона зазначила, що відновлення України "потребуватиме величезних коштів", за частиною з яких США і їхнім союзникам "так чи інакше доведеться звернутися до Росії".

Але передача заморожених активів навряд чи можлива без згоди Конгресу, додала Єллен, і це не було би тим кроком, який США зробили б без консультацій із союзниками.

Відзначимо, що за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, на відновлення України після війни буде потрібно мінімум $600 млрд.

США застерегли Китай від підтримки РФ

Міністр фінансів США також повторила застереження для Китаю про те, що його власна міжнародна економічна інтеграція може бути під загрозою, якщо він не прислухається до заклику до "рішучих дій щодо Росії".

За словами Єллен, вона не робила ніяких конкретних пропозицій Пекіну, але сказала, що зараз пора відстоювати інститути й цінності глобальної економічної системи.

"Не тільки Сполучені Штати, але й багато країн хочуть, щоб Китай показав, що він розуміє загрози, з якими стикається глобальна система через поведінку Китаю, і продемонстрував свою прихильність і цінність цій системі", - сказала вона.

"Ми би менше довіряли Китаю", якщо Пекін не буде співпрацювати, сказала Єллен.

Така втрата довіри, додала вона, може стати причиною того, що країни переглянуть свої торгові мережі і ланцюги поставок.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Майже 5 млн українців, рятуючись від війни, покинули свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами. За підрахунками ООН станом на 18 квітня в результаті дій російських окупантів в Україні загинули 2072 мирних жителя. 2818 осіб було поранено.

Заморозка золотовалютних резервів Росії

Після вторгнення в Україну щодо Росії були запроваджені санкції. Зокрема, було заморожено приблизно половину з близько 640 мільярдів доларів у золотовалютних резервах РФ. Заморозка резервів призвела до проблем із виконанням Росією зобов'язань, у тому числі боргових.

На початку квітня США заборонили уряду Росії сплатити власникам свого суверенного боргу понад 600 мільйонів доларів із заморожених резервів в американських банках. Раніше Міністерство фінансів США дозволяло російському уряду використовувати заморожені кошти для здійснення купонних платежів за суверенними боргами, номінованими в доларах, у кожному окремому випадку.

Невдовзі Росія допустила дефолт за своїм зовнішнім боргом, тому що запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах. Якщо до 4 травня Москва не здійснить виплати, то повний валютний дефолт стане першим для Росії більш ніж за століття, коли Ленін відмовився від облігацій, випущених царським урядом.

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