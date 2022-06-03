Відповідно до офіційних документів, скарги були подані до загального суду ЄС, другого Вищого суду блоку.

Росія вже відреагувала на новий пакет санкцій, введений ЄС у зв'язку з вторгненням РФ на територію незалежної України.

Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, більше 20 бізнесменів, політиків і осіб, пов'язаних з Кремлем, подали в суд на Раду ЄС.

Серед них колишній власник футбольного клубу "Челсі" Роман Абрамович, проти якого в березні були накладені санкції за отримання вигоди від його тісних зв'язків з президентом Володимиром Путіним.

Згідно з офіційними документами, скарги були подані до загального суду ЄС, другого Вищого суду блоку.

Шостий пакет санкцій проти РФ:

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Сбербанку" від SWIFT.

Проти введення заборони на постачання російської нафти виступає Угорщина.

29 травня Bloomberg з посиланням на джерела передавати, що Єврокомісія пропонує країнам ЄС відмовитися від імпорту російської нафти морськими шляхами, разом з тим відстрочивши обмеження на її імпорт з ключового трубопроводу "Дружба".

Згодом у Європейському Союзі домовилися про часткове ембарго на російську нафту.

Угода про заборону експорту російської нафти в ЄС стосується понад 2/3 імпорту нафти з Росії, скорочуючи значне джерело фінансування її військової машини.

Крім того, новий пакет європейських санкцій включає відключення російського "Сбербанку" від міжнародної міжбанківської системи SWIFT, блокування трансляції ще трьох державних мовників Росії в ЄС, а також накладення санкцій на осіб, відповідальних за військові злочини в Україні.

Глава Євроради Шарль Мішель заявив, що санкції проти Росії можуть оголосити вже 1 або 2 червня.

1 червня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про те, що до кінця 2022 року Європейський союз на 92% скоротить імпорт російської нафти. Макрон зазначив, що не виключає також і ембарго на поставки в ЄС газу з Росії.

2 червня економічний аналітик Михайло Крутіхін заявив про те, що в Росії заговорили про закриття нафтопереробних підприємств.

2 червня 2022 року президент США Джо Байден заявив, що США і ЄС обговорюють можливість закупівель російської нафти за ціною, нижчою за ринкову.

3 червня ЄС остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

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