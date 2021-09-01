Сторони підписали меморандум про взаєморозуміння, головною метою якого є зміцнення економічного співробітництва між Україною і Сполученими Штатами Америки.

Міністерство економіки України та експортно-імпортний банк Сполучених Штатів Америки підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Як повідомляє Мінекономіки, підписання відбулося в рамках робочого візиту президента України Володимира Зеленського до США.

"Головною метою підписання Меморандуму є зміцнення економічного співробітництва між Україною і Сполученими Штатами Америки відносно торгівлі товарами і послугами. Зокрема, заплановано, що Мінекономіки та Ексімбанк опрацюють варіанти використання середньострокових та довгострокових гарантій, прямих позик Ексімбанку для фінансування експорту США в Україну на загальну суму 3 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

Попри вищевикладене, банк не має обмежень стосовно можливостей укладення угод про фінансування, що дозволяє у майбутньому розглянути питання про фінансування на суму, яка перевищує сукупну суму в 3 млрд доларів США.

Як зазначив міністр економіки Олексій Любченко, українська сторона сподівається, що зможе реалізувати проекти на загальну суму, яка буде значно більшою, ніж зазначені 3 млрд доларів.

"Для нас важливо стратегічно розвинути співпрацю з Ексімбанком США, перетворити її на одну з опор трансформації України та посилити нашу співпрацю з фінансовими інституціями ЄС та міжнародними фінансовими інституціями. Ми сподіваємося, що партнери з США стануть надійною фінансовою опорою такої співпраці", - цитує Любченка його прес-служба.

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За його словами, під час підготовки до підписання документа було проведено низку спільних консультацій, під час яких розглянуто комплекс проектів щодо безпекової та економічної трансформації України, декарбонізації, реалізації інфраструктурних проектів.

Зі свого боку, американські банкіри підтвердили готовність продовжувати активну співпрацю та виказали впевненість, що підписання Меморандуму стане підґрунтям для реалізації амбітних проектів та сприятиме створенню набагато потужніших економічних зв’язків між країнами.

Візит Зеленського до США

31 серпня розпочався робочий візит Володимира Зеленського до Вашингтона. На 1 вересня запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

В рамках візиту планується підписати три документи: про оборонне партнерство, проекти в галузі досліджень, розробок, випробувань і оцінки і співпраці в космічній сфері.

Глава МЗС Дмитро Кулеба під час робочого візиту до США у складі української делегації підтвердив, що Київ працює над приїздом американського президента в Україну.

Автор: Дмитро Шварц