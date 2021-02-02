Україна розраховує отримати у 2021 році три транші від МВФ на загальну суму в $2,2 млрд.

Україна розраховує отримати $2,2 млрд у вигляді трьох траншів від Міжнародного валютного фонду в 2021 році.

Про це глава НБУ Кирило Шевченко заявив в інтерв'ю Reuters.

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"Ми очікуємо три транші, по 0,5 млрд СДР кожен, на загальну суму близько $2,2 млрд в цьому році, а інші гроші — у 2022 році", — заявив Шевченко.

Глава Нацбанку підкреслив, що робота місії МВФ в Україні триває.

"За підсумками цього тижня стане ясніше, яких домовленостей ми досягаємо", - сказав Шевченко відповідаючи на питання, чи може Київ розраховувати на отримання грошей до кінця першого кварталу.

Він підкреслив, що НБУ виконує свої зобов'язання перед МВФ, не звертаючи уваги на побоювання з приводу незалежності Центробанку, які були особливо відзначені торік після відставки Якова Смолія.

Разом з тим Шевченко заявив, що можливо парламенту буде потрібно прийняти деякі законопроекти, які створять умови для додаткових позик. Про які саме законопроекти йдеться глава центробанку не уточнив.

Також глава НБУ додав, що у 2021 році уряд планує випустити єврооблігації на суму близько $2,4 млрд. Крім того, в НБУ очікують, що іноземні інвестори принесуть близько $1 млрд завдяки покупці держоблігацій в цьому році.

Що цьому передувало

14 січня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з представниками МВФ з питання ціни на природний газ в Україні.

15 січня 2021 року у МВФ висловили стурбованість фіксованим тарифом на газ, адже це державне регулювання.

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Автор: УНІАН