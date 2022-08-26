"Митний безвіз" стане вже четвертим цього року після "енергетичного безвізу" у березні та "транспортного" й "економічного" безвізів улітку.

Об’єднаний комітет конвенцій про спільний транзит (NCTS) та спрощення формальностей у четвер ухвалив офіційне рішення запросити Україну приєднатися до них з 1 жовтня 2022 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Україна вже цього року стане 36-ю державою-учасницею конвенцій й отримає "митний безвіз".

"Митний безвіз" - це швидше переміщення товарів між країнами Європейського регіону, менше бюрократії на самій митниці, менше можливостей для зловживань, обмін даними з сусідніми митницями фактично в режимі реального часу. "Митний безвіз" - це один із ключових напрямків побудови в Україні зручної та прозорої митниці", - написав він.

Шмигаль також нагадав, що зараз відбувається реалізація проекту електронної черги на кордоні, йде робота зі створення спільних пунктів пропуску з європейськими сусідами та сучасних сервісних зон у всіх пунктах пропуску.

Крім того, центральна роль у трансформації митниці відводиться її діджиталізації, в тому числі зручному розмитненню авто через "Дію".

За його словами, "митний безвіз" стане вже четвертим цього року після "енергетичного безвізу" у березні та "транспортного" й "економічного" безвізів улітку.

"Те, на що відводилися роки, ми робимо за місяці. А тому ми впевнені, що Україна буде готова до членства в ЄС вже у 2024 році", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Конвенція про процедуру спільного транзиту є підставою для переміщення товарів між 35 країнами: державами-членами ЄС, країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ/EFTA), Туреччиною, Північною Македонією та Сербією. Технологія, що лежить в основі Конвенції, - Нова комп'ютеризована система транзиту (NCTS). Вона доступна тільки для членів Конвенції.

Щоб приєднатися до Конвенції, Україна повинна ввести NCTS. Державна митна служба з 2021 року почала на національному рівні вводити NCTS.

7 липня 2022 року Єврокомісія ухвалила рішення про запрошення України стати учасницею Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами, що означає приєднання держави до "митного безвізу".

15 серпня Верховна Рада України ухвалила закон про "митний безвіз", який передбачає приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту з країнами Євросоюзу.

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