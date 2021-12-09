У червні минулого року Кабмін спростив доступ бізнесу до кредитів, що видаються представникам малого та мікробізнесу.

Залучення представників креативного бізнесу до державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" у короткостроковій перспективі не планується, їм треба шукати інші джерела отримання ресурсів.

Про це повідомив під час онлайн-конференції виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва (ФРП) Андрій Гапон.

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"Щодо розширення програми "5-7-9%" в цьому напрямку (кредитування креативних індустрій - УНІАН) не можу говорити про довгострокове майбутнє, але поки це не планується", - зазначив Гапон.

За його словами, основна причина полягає в тому, що банки вважають креативні індустрії "не зовсім платоспроможними".

"Це питання підіймалося неодноразово, з представниками різних міністерств спілкувалися з цього питання... Наша програма ("доступні кредити 5-7-9%" - УНІАН) надає багато повноважень банкам щодо вибору клієнтів, і банки розглядають цю індустрію (креативні сфери бізнесу - УНІАН) як не зовсім платоспроможну, це впливає на розв'язання питання щодо кредитування таких підприємств", - сказав Гапон.

При цьому він додав, що креативним індустріям в такій ситуації потрібно шукати інші джерела отримання коштів, наприклад, через субсидії або гранти.

"На жаль, така зараз ситуація, що ця галузь (креативний бізнес - УНІАН) більше вимагає не кредитів, а субсидій або грантової допомоги", - підкреслив виконавчий директор ФРП.

"Доступні кредити 5-7-9%":

14 січня 2020 року Верховна Рада України прийняла закон про створення Фонду розвитку підприємництва з метою забезпечення доступного кредитування малого та середнього бізнесу в країні.

3 лютого Уряд України в партнерстві з Фондом розвитку підприємництва оголосив старт програми "Доступні кредити 5-7-9%", оцінюючи її потенціал цього року в 50 тисяч кредитів.

17 червня Кабінет міністрів спростив доступ бізнесу до кредитів, які видаються представникам малого і мікробізнесу в рамках програми "5-7-9", пом'якшивши вимоги до обов'язкової прибутковості працюючого бізнесу і знявши обмеження за напрямками використання коштів і максимальної суми кредиту.

Станом на 15 Листопада 2021 року з моменту старту програми було видано 26822 кредити на загальну суму 70,9 млрд грн.

Станом на 22 Листопада 2021 року з моменту старту програми видано 27 203 кредиту на загальну суму 72,3 млрд грн.

Креативні індустрії:

Креативні індустрії ( Creative industries) - це перелік видів економічної діяльності, що мають потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через культурне (художнє) та/або креативне вираження, а їх продукти та послуги є результатом індивідуальної творчості, навичок і таланту.

Автор: Богдан Слуцький