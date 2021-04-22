Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного ввезення до України через Одеський порт сигарет з Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, наразі прикордонники спільно з поліцією проводять заходи щодо блокування цієї схеми.
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Вона полягає в тому, що в незаконний обіг вводилися сигарети, призначені нібито для реалізації в магазинах мережі Duty Free.
«Угода передбачала ввезення сигарет до України з ОАЕ та інших країн і подальше незаконне переміщення до країн Євросоюзу», - пояснили в прес-службі.
Сьогодні, 21 квітня, правоохоронці перевіряють 12 контейнерів з вантажем сигарет, які перебувають у терміналах Одеського морського порту.
Зазначається, що на сигаретах відсутнє маркування про використання в безмитній торгівлі.
Контейнери накопичувалися в порту упродовж лютого-квітня.
«У лютому прикордонники також інформували Одеську митницю про необхідність проведення оглядів контейнерів. Можливість незаконних угод підтверджує і той факт, що досі вантаж не подавався для належного оформлення», - наголосили в управлінні.
Як уточнили в поліції, за документами товар нібито продавали пасажирам авіарейсів без сплати митних платежів через мережу Duty Free. Насправді це служило лише прикриттям для незаконного ввезення тютюнових виробів на територію України з метою їх подальшого переміщення до країн Європейського Союзу.
Слідчо-оперативні заходи тривають в рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до організації контрабанди.
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