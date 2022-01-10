За останні два роки такі надходження склали 7,35 млрд грн.

Надходження до державного бюджету від приватизації у 2021 році склали рекордні 5,1 млрд грн.

Про це голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"У 2021 році Україна отримала рекордні 5,1 млрд грн від приватизації! Це більше, ніж у будь-якому році за останнє десятиліття. Цього року ставимо перед Фондом державного майна України нові завдання. Факти та цифри – річ уперта, і вони демонструють прорив у роботі Фонду за останні два роки. Наша команда забезпечила надходження до держбюджету тільки від приватизації 7,35 млрд грн. Це більше, ніж сукупно за сім попередніх років!",- написав він.

За його словами, якщо раніше в середньому в приватизаційних аукціонах брали участь два учасники, то тепер більше ніж п'ять.

Крім цього, якщо раніше ціна на торгах зростала приблизно на одну п'яту (21%), то тепер – на 150%.

Держбюджет і приватизація:

Держбюджетом на 2021 рік було передбачено залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку повинні складати надходження від великої приватизації.