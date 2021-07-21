Пенсійний фонд після отримання трудових книжок відцифрує всю інформацію, яка буде розміщена в особистому електронному кабінеті кожного громадянина.

Українці, завдяки запровадженню електронних трудових книжок, будуть оформляти пенсію за новими правилами. Нововведення дозволить призначати такі виплати автоматично, без звернень до органів Пенсійного фонду.

Про це розповів голова Пенсійного фонду України (ПФУ) Євген Капінус під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Трудові ресурси".

"На сьогодні людині не треба думати про свій трудовий стаж, свою трудову книжку. Всі ці дані будуть міститися в електронному форматі в рамках Пенсійного фонду, і ці дані будуть безпосередньо знаходитися в реєстрі. Коли людина досягне відповідного віку, вона набуде права на вихід на пенсію, їй не треба буде звертатися до ПФУ, їй лише необхідно буде отримати інформацію з Пенсійного фонду, що в автоматичному режимі їй призначено пенсійне забезпечення", - сказав Капінус.

Так, в оформленні пенсії для українців зміниться наступне:

людині, яка матиме електрону трудову книжку, більше не потрібно звертатися до Пенсійного фонду;

пенсія буде призначатися в автоматичному режимі.

Читайте такожЦього тижня долар змусить українців понервувати - прогнозГолова ПФУ зазначив, що з 2000 року працює реєстр застрахованих осіб, який накопичує інформацію щодо трудової діяльності, і це де-факто основа всієї системи, яка збирає інформацію про трудовий стаж людини.

"В сьогоднішніх реаліях можна подати відповідну інформацію у вигляді відсканованих трудових книжок для того, щоб їх можна було відцифрувати. І далі людині в цілому не потрібно подавати жодних додаткових звітів, все буде формуватися автоматично з тих звітів, які будуть подавати підприємства", - зазначив голова ПФУ.

За його словами, Пенсійний фонд після отримання трудових книжок відцифрує всю інформацію, і вона буде розміщена в особистому електронному кабінеті кожного громадянина.

"Людина, як і роботодавець, може заходити в свій кабінет і бачити інформацію про заробіток, стаж, і надавати замість трудової книжки витяг з того реєстру, який буде сформований", - підкреслив Капінус.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня в Україні набув чинності закон про електронні трудові книжки.

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Автор: Катерина Жирій