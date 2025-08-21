Нацбанк вводить в обіг оновлені 20 гривень: що змінилося

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати наявні банкноти номіналом 20 гривень на модифіковані.

Національний банк з 21 серпня в межах планового випуску вводить в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень. У правій верхній частині на зворотному боці купюр розміщено патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям слава!".

Як повідомили у прес-службі НБУ, відповідно всі інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам номіналами 20 гривень зразка 2018 року.

Відсьогодні регулятор підкріплюватиме модифікованими банкнотами банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам та на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу 20 грн.

"Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані банкноти. Вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску", - наголошує регулятор.

Нагадаємо, у серпні минулого року Нацбанк ввів в обіг до Дня Незалежності модифіковані банкноти номіналом 50, 500 та 1000 гривень.

