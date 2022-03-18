Багато обмінних пунктів і банків досі неохоче приймали гривню, зважаючи на надлишок валюти через велику кількість біженців.

Українці в Польщі зможуть конвертувати банкноти з гривні в польські злоті з середини наступного тижня в рамках програми центробанку для біженців, які натрапили на труднощі з обміном грошей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний банк Польщі.

Зазначається, що багато обмінних пунктів і банків досі неохоче приймали гривню, зважаючи на надлишок валюти через велику кількість біженців, що в'їжджають до Польщі, і занепокоєння щодо її зниження в вартості.

"У зв’язку зі значним припливом біженців від війни з території України, які надходять до Республіки Польща з гривнями у формі готівки, Національний банк Польщі проводить інтенсивну підготовку щодо конвертації гривні в злоті", – йдеться у повідомленні центробанку.

Згідно з повідомленням, банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень будуть обмінюватися на загальну суму 10 000 гривень на особу.

Станом на 16 березня, до Польщі приїхало 1,5 млн. українців. Польський Сейм ухвалив спеціальний закон, який регулює процес перебування, працевлаштування і доступу до соціальних програм для біженців з України.

Загалом від початку російської агресії нашу країну залишили майже трьох мільйонів людей. Іще майже 2 мільйони українців стали внутрішніми переселенцями. Переважну кількість тих, хто виїхав за кордон, становлять жінки та діти.

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