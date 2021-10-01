Збільшувати чисельність працівників планують тільки підприємства торгівлі.

Представники бізнесу почнуть звільняти українців з роботи. Скорочення загрожує підприємствам сфери промисловості, будівництва та надання послуг.

Про це йдеться у результатах вересневого опитування підприємств, опублікованих на офіційному сайті Національного банка України.

"Лише підприємства торгівлі очікують збільшення чисельності працівників, натомість респонденти промисловості, будівництва та сфери послуг налаштовані на її скорочення", - йдеться у повідомленні.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 6 до 23 вересня 2021 року. В опитуванні взяли участь 324 підприємства. Серед опитаних підприємств 42,9% – компанії промисловості, 29,3% – сфери послуг, 21,9% – торгівлі, 5,9% – будівництва. При цьому 37,0% респондентів – великі підприємства, 30,2% – середні, 32,7% – малі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, рівень безробіття в Україні серед робочої сили віком 15 років і старше й у віці 15-70 років у 2 кварталі 2021 року становив 9,3%, знизившись з 10,5% у 1 кварталі.

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Автор: Богдан Слуцький