Кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років склала по 15,8 млн осіб.

Рівень безробіття в Україні серед робочої сили у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років у II кварталі 2021 року склав 9,3%, знизившись з 10,5% В I кварталі.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

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Відзначається, що кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років склало по 1,6 млн осіб.

Що стосується зайнятості, то за результатами обстеження робочої сили в II кварталі кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становила по 15,8 млн осіб.

Рівень зайнятості населення у віці 15 років та старше становив 49,7%, а серед населення у віці 15-70 років – 56,2%.

У Держстаті зазначають, що спостереження охоплює всі регіони України, крім першої та другої зони радіаційного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Держбюджет-2022 і безробіття:

Проект Державного бюджету на 2022 рік передбачає зниження безробіття в Україні наступного року з 9,2% до 8,5%, а також зростання середньомісячної заробітної плати на 4,4% в реальному вимірі.

Автор: Катерина Жирій