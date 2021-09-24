Рівень безробіття в Україні серед робочої сили у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років у II кварталі 2021 року склав 9,3%, знизившись з 10,5% В I кварталі.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
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Відзначається, що кількість безробітного населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років склало по 1,6 млн осіб.
Що стосується зайнятості, то за результатами обстеження робочої сили в II кварталі кількість зайнятого населення у віці 15 років і старше та у віці 15-70 років становила по 15,8 млн осіб.
Рівень зайнятості населення у віці 15 років та старше становив 49,7%, а серед населення у віці 15-70 років – 56,2%.
У Держстаті зазначають, що спостереження охоплює всі регіони України, крім першої та другої зони радіаційного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Держбюджет-2022 і безробіття:
Проект Державного бюджету на 2022 рік передбачає зниження безробіття в Україні наступного року з 9,2% до 8,5%, а також зростання середньомісячної заробітної плати на 4,4% в реальному вимірі.