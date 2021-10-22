Українцям доведеться платити податок за витрати, якщо вони не зможуть пояснити походження грошей на цінну покупку.
Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі національного телеканалу.
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"Якщо людина в майбутньому захоче купити якийсь дорогий актив - квартиру, автомобіль, коштовності, у неї в цьому випадку можуть запитати, А звідки у тебе ці гроші... Це називається непрямі методи податкового контролю", - зазначив він.
Гетманцев підкреслив, що в українців зараз є можливість амністувати свої доходи, тому що Кабмін вже напрацьовує законопроект про непрямі методи податкового контролю.
Добровільне одноразове декларування:
15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.
1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону про добровільне одноразове декларування
16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.
Декларування проводитиметься з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.
Декларування в рамках програми "податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками: перша ставка — 5%: поширюється на будь-які активи, які знаходяться в Україні; друга ставка — 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів; третя ставка — 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.
1 вересня 2021 року в Україні стартувало одноразове добровільне декларування актив.