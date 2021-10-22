Кабмін вже напрацьовує законопроект про непрямі методи податкового контролю.

Українцям доведеться платити податок за витрати, якщо вони не зможуть пояснити походження грошей на цінну покупку.

Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в ефірі національного телеканалу.

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"Якщо людина в майбутньому захоче купити якийсь дорогий актив - квартиру, автомобіль, коштовності, у неї в цьому випадку можуть запитати, А звідки у тебе ці гроші... Це називається непрямі методи податкового контролю", - зазначив він.

Гетманцев підкреслив, що в українців зараз є можливість амністувати свої доходи, тому що Кабмін вже напрацьовує законопроект про непрямі методи податкового контролю.

Добровільне одноразове декларування:

15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.

1 липня 2021 року Рада розблокувала підписання закону про добровільне одноразове декларування

16 липня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав закони про проведення одноразового добровільного декларування активів.

Декларування проводитиметься з 1 вересня 2021 до 1 вересня 2022 року. Той, хто в зазначений проміжок часу подасть декларацію і заплатить збір, буде звільнений від відповідальності за ухилення від сплати податків.

Декларування в рамках програми "податкової амністії" здійснюватиметься за трьома майновими ставками: перша ставка — 5%: поширюється на будь-які активи, які знаходяться в Україні; друга ставка — 2,5%, якщо громадянин вирішив інвестувати гроші в державні цінні папери, які випускає Міністерство фінансів; третя ставка — 7% на перше півріччя, 9% - на друге, якщо є бажання задекларувати закордонні активи.

1 вересня 2021 року в Україні стартувало одноразове добровільне декларування актив.

Автор: Богдан Слуцький