Прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров заявив, що Кабмін до 24 серпня має визначити розмір тарифів на електроенергію для населення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Никифоров повідомив на брифінгу в Києві.
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"Тарифи на електроенергію: Я від імені президента хочу підкреслити, що різкого підвищення тарифів на електроенергію, яким зараз активно намагаються залякувати, - не буде. Для багатьох його не буде взагалі. Це принципова позиція президента", - заявив він.
За словами прес-секретаря, Зеленський розуміє, що вже зараз є верстви населення, яким нинішні тарифи "занадто великі та непосильні".
Нікіфоров підкреслив, що зараз уряд, НКРЕКП опрацьовують рішення РНБО щодо того, якою має бути система сплати за електроенергію і ціни.
"РНБО на це виділили певний час. Я думаю, що до Дня Незалежності, найімовірніше раніше, ми побачимо хто і скільки повинен платити", - зазначив він.
Тарифи на електроенергію: що необхідно знати
- 28 липня президент Володимир Зеленський спростував інформацію про підвищення з 1 серпня тарифів на електроенергію для населення.
- 29 червня Кабмін в черговий раз продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня. Пізніше Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСО) ще на один місяць – до 31 Серпня 2021 року.
- У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовують варіанти зміни тарифів на електроенергію.
- До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель ПСО передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць (зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств), і підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цю норму, тобто для більшості.
- Остаточні нові розцінки Міненерго мало озвучити до кінця липня.
- 31 липня Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов за результатами виїзного засідання під головуванням президента, яке відбулося в Краматорську, заявив, що глава держави "поставив завдання – в жодному разі не допустити підвищення тарифів для вразливих верств населення".