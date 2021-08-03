У Зеленського обіцяють, що різкого підняття тарифів на електроенергію не буде.

Прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров заявив, що Кабмін до 24 серпня має визначити розмір тарифів на електроенергію для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Никифоров повідомив на брифінгу в Києві.

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"Тарифи на електроенергію: Я від імені президента хочу підкреслити, що різкого підвищення тарифів на електроенергію, яким зараз активно намагаються залякувати, - не буде. Для багатьох його не буде взагалі. Це принципова позиція президента", - заявив він.

За словами прес-секретаря, Зеленський розуміє, що вже зараз є верстви населення, яким нинішні тарифи "занадто великі та непосильні".

Нікіфоров підкреслив, що зараз уряд, НКРЕКП опрацьовують рішення РНБО щодо того, якою має бути система сплати за електроенергію і ціни.

"РНБО на це виділили певний час. Я думаю, що до Дня Незалежності, найімовірніше раніше, ми побачимо хто і скільки повинен платити", - зазначив він.

Тарифи на електроенергію: що необхідно знати

28 липня президент Володимир Зеленський спростував інформацію про підвищення з 1 серпня тарифів на електроенергію для населення.

29 червня Кабмін в черговий раз продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня. Пізніше Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСО) ще на один місяць – до 31 Серпня 2021 року.

У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовують варіанти зміни тарифів на електроенергію.

До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель ПСО передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць (зараз це близько 41% споживачів з 16,9 млн домогосподарств), і підвищення тарифу для тих, хто споживає понад цю норму, тобто для більшості.

Остаточні нові розцінки Міненерго мало озвучити до кінця липня.

31 липня Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов за результатами виїзного засідання під головуванням президента, яке відбулося в Краматорську, заявив, що глава держави "поставив завдання – в жодному разі не допустити підвищення тарифів для вразливих верств населення".

Автор: Костянтин Гончаров