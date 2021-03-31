Марченко впевнений, що в умовах офлайн-місії нам було б простіше показати прогрес і готовність виконувати зобов'язання.

Поточна програма МВФ Stand-by може бути продовжена як мінімум на шість місяців, проте шансів досягти конструктиву було б більше, якби місія МВФ відбувалася офлайн, а не онлайн.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє ЛІГА.

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"На порядку денному енергетичні питання: ринки газу та електрики, далі - антикорупційна політика, судова реформа. У частині компетенції Мінфіну є дискусії щодо бюджетного балансу на 2022-23 роки: МВФ бачить необхідність зниження дефіциту до 3,5% ВВП. Ми хотіли б пом'якшити цей рух, адже щороку скорочувати дефіцит бюджету на 2% - це політично складне завдання для будь-якого міністра фінансів", - заявив Марченко.

"Ми змогли домовитися, що після зміни програми минулого року, яку запропонував сам Фонд враховуючи коронакризу, з порядку денного пішло близько шести позицій, тобто ми зменшили кількість структурних маяків. Але таке буває вкрай рідко. Більш того, у нас виникає відкат із зобов'язаннями, виконаними в рамках попередніх програм і в МВФ резонно поставили питання про це", - додав Марченко.

За його словами, шансів досягти конструктиву було б більше, якби місія МВФ відбувалася офлайн, а не онлайн.

"Коли ми сидимо за столом, донести позицію легше і швидше, ніж через відеозв'язок. Під час останньої місії ми кілька днів обмінювалися певною статистичною інформацією, зокрема, щодо фіскальної частини. Але це - нюанси. МВФ треба розуміти, що ми рухаємося достатніми темпами до виконання взятих зобов'язань. В умовах офлайн-місії нам було б простіше показати прогрес і готовність виконувати зобов'язання", - пояснив він.

"Нам вже некомфортно (без грошей МВФ - ред). У нас немає можливості отримати доходи з іншого джерела. Програма МВФ - наш базовий сценарій".

Що цьому передувало

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду з перегляду програми stand-by працювала в Україні з 11 січня по 12 лютого 2021 року. Робота місія завершилася без прийняття рішення про перегляд програми stand-by.

29 березня 2021 року міністр фінансів України Сергій Марченко заявив про те, що МВФ не дає грошей Україні через те, що наша країна не виконала деякі зобов'язання.

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Автор: Олена Коваленко