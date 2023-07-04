За ці кошти будуть реалізовані критично необхідні для громад проекти, що безпосередньо впливають на життя людей.

Кабінет міністрів виділив ще 5,3 мільярда гривень для реалізації проектів з відновлення у десяти областях України.

Мова йде про Вінницьку, Дніпропетровську, Житомирську, Київську, Кіровоградську, Одеську, Полтавську, Сумську, Черкаську та Чернігівську області, про що на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"За ці кошти будуть реалізовані критично необхідні для громад проекти, що безпосередньо впливають на життя людей", - сказав він.

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Відновлення пошкодженого житла

Голова уряду зазначив, що з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, у якому акумульовано майже 62 млрд грн, вже розподілені на відбудову 23,7 мільярди. Зокрема, 4,4 мільярди виділені на реалізацію програми "єВідновлення".

В рамках цієї ініціативи українці подали понад 22 тисячі заяв на компенсацію за пошкоджене чи зруйноване житло (лідерами є Харківщина, Київщина та Миколаївщина), проте розгляд заявок місцевою владою відбувається повільно, компенсація погоджена щодо близько 150 осіб.

Ліквідація наслідків теракту на Каховській ГЕС

Також Шмигаль додав, що уряд направив вже більше 4 млрд гривень на ліквідацію наслідків підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

З-поміж іншого, це були 1,5 млрд гривень на будівництво нових магістральних водогонів протяжністю 150 кілометрів, які забезпечать питною водою чотири регіони. Крім цього, це були кошти на підвезення людям питної води, відбудову пошкоджених та зруйнованих об’єктів та на виплату 5 тисяч одноразової допомоги постраждалим.

"Станом на сьогодні вже подано 2300 заяв на отримання такої допомоги, з яких майже тисячу передано на виплату. Відповідні кошти передані на місця і протягом двох днів місцева влада має здійснити ці виплати", - додав він.

Міжнародна допомога

Крім цього, Шмигаль нагадав, що вчора до державного бюджету надійшов другий транш за новою програмою співробітництва з Міжнародним валютним фондом на суму в 890 млн доларів. Загалом у 2023 році Україна отримала 23,6 млрд доларів макрофінансової допомоги від партнерів. Найбільше допомоги надійшло від Євросоюзу, США, Канади та МВФ.

Програма "єВідновлення" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 травня в Україні стартувала програма "єВідновлення", завдяки якій українці можуть отримати на проведення ремонтних робіт до 200 тисяч гривень компенсації за умови, якщо їхнє житло має незначні ушкодження.

Вже 30 травня Кабмін запустив другий етап програми, за якою українці отримуватимуть компенсацію за зруйноване житло. Тепер для участі у програмі не обов'язково мати смартфони або доступу до "Дії".

27 червня Шмигаль заявив, що з моменту запуску програми "єВідновлення" гроші отримали менше 2 відсотків заявників. Голова уряду назвав це "абсолютно незадовільною роботою" і закликав прискорити процес.

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