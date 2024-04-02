Зокрема 1 млрд грн Кабмін передбачив на облаштування укриттів у лікарнях.

Уряд виділив додаткові кошти на зведення фортифікацій, а також на укриття у школах та лікарнях України.

"На зведення надійних фортифікацій цього року урядом вже виділено 20 млрд грн. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд грн. Робота йде в режимі 24/7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів", - повідомив прем’р-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він зазначив, що з виділених коштів 1,1 млрд грн передбачено для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд грн — для Запорізької області, 1,5 млрд грн для Сумщини та 300 і 400 млн грн для Миколаївщини та Херсонщини відповідно.

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Іншим пріоритетом уряду Шмигаль назвав безпеку українців, а особливо дітей у тилу. Перш за все, йдеться про побудову надійних укриттів в закладах освіти.

"Уже облаштовано в школах 235 таких укриттів за кошти, спрямовані громадам в межах державної субвенції. Цьогоріч виділяємо ще 2,5 млрд грн. Таким чином плануємо створити безпечні умови для офлайн-навчання орієнтовно для 300 тисяч учнів", - сказав прем’єр.

Ще 1 млрд грн уряд передбачив на облаштування укриттів у лікарнях. Також Шмигаль відзначив допомогу міжнародних партнерів – зокрема, Україна отримала 70 млн доларів від Японії через Світовий банк на відшкодування видатків за програмою медичних гарантій.

Будівництво фортифікацій в Україні - останні новини

У березні президент України Володимир Зеленський повідомляє, що три лінії оборонних споруд і фортифікацій будуються на півдні, сході та півночі. За його словами, зводяться три смуги захисту завдовжки 2 тисячі кілометрів.

Очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко наприкінці березня повідомив, що на Київщині триває облаштування фортифікаційних споруд. Зокрема, в області встановлюють "зуби дракона" та риють протитанкові рови.

Раніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, чому так пізно почали будувати систему оборонних фортифікацій. За його словами, торік Україна вела наступальну операцію і сапери та інженери були залучені для подолання ворожих інженерно-фортифікаційних споруд.

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