Через атаки на енергетичну інфраструктуру НБУ не покращував прогноз по ВВП України на ІV квартал поточного року.

Національний банк прогнозує, що ворожі російські удари по українській енергетичній інфраструктурі вплинуть на роботу валютного ринку.

Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу.

"Це матиме вплив на валютний ринок - збільшить потреби в інтервенціях НБУ та вплине на міжнародні резерви, але ситуація залишається контрольованою, і ми зможемо втримати рівень резервів на безпечному рівні", - сказав він.

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При цьому Ніколайчук додав, що НБУ через атаки на енергетичну інфраструктуру не покращував прогноз по ВВП на ІV квартал поточного року.

"Ми були змушені закласти те, що протягом зимнього сезону будуть віялові відключення по всій країні", - додав Ніколайчук.

Як повідомляв УНІАН, до повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні.

24 лютого Національний банк зафіксував офіційний курс на рівні 29,25 грн/дол.

21 липня НБУ послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 50 грн/дол.

6 жовтня заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук повідомив, що регулятор може повернутися до плаваючого валютного курсу за умови збалансування стану валютного ринку.

Російські удари по енергосистемі України

Нині вже близько 40% загальної енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено внаслідок обстрілів окупантів.

З 20 жовтня по усій країні будуть тимчасові відключення світла. Українців закликали мінімізувати користування електроенергією.

19 жовтня армія РФ влучила у Бурштинську ТЕС та енергооб’єкт у Вінницькій області.