У найближчі тижні кількість вакансій для жінок зростатиме через початок "високого" сезону виробництва.

Польські підприємства починають пропонувати "чоловічу роботу" українським жінкам, які переїхали через війну в Україні.

Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Таким чином роботодавці хочуть досягти двох цілей - закрити вакансії для чоловіків, дефіцит яких зараз відчуває кожна галузь польської економіки, а також дати можливість українським біженкам працевлаштуватися і заробити в Польщі.

Однією з перших почала адаптуватися логістична галузь, де зараз для жінок пропонують роботу комплектувальниць товарів на складах. На деяких складах зменшують вагу посилок до комфортної для жінок. Початок "високого" сезону в логістиці та торгівлі також призводить до збільшення попиту на працівників зі спеціальними кваліфікаціями. Наприклад, операторів автонавантажувача. Для цього для українських жінок відкривають спеціальні школи.

Крім того, на деяких підприємствах харчової промисловості (м’ясокомбінати та рибзаводи) створено спеціальний графік для жінок з України, щоби вони могли працювати позмінно і мати час на догляд за дітьми.

Робота в Польщі: що відомо

У найближчі тижні кількість вакансій для жінок зростатиме через початок "високого" сезону виробництва. За минулий тиждень їх стало на 10-15 % більше. Без знання мови і досвіду українські жінки в Польщі отримують біля 3400- 3600 злотих на місяць (23,5 - 25 тис. грн). Це робота на підприємствах харчової промисловості, логістичних складах та сфері обслуговування.

За даними Міністерства сім’ї та соціальної політики Польщі, у країні вже знайшли роботу майже 180 тисяч громадян України – це більше третини повнолітніх, зареєстрованих у системі PESEL (польського аналогу ідентифікаційного коду).

Майже 75% - це жінки. Приблизно половина працівників українського походження виконує в Польщі нескладну роботу. У міністерстві повідомляють, що найчастіше вони працюють на складах, в гастрономії та готельному господарстві.