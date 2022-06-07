На російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції.

Через повну зупинку експорту та низький попит усередині країни на російських заводах з виробництва свинцю накопичилися двомісячні запаси продукції.

Про це пише "Коммерсант" із посиланням на джерела в галузі.

Частина підприємств перебуває на межі закриття: завантаження на них впало до 30% потужності.

Експорт необробленого свинцю в ЄС практично зупинився у березні через проблеми з логістикою та міжбанківськими розрахунками на тлі санкцій, а з 10 липня такі поставки будуть заборонені в рамках п'ятого санкційного пакету ЄС.

Для вивезення свинцю в інші країни з 16 травня по 15 листопада 2022 року виробники повинні отримувати спеціальну ліцензію, проте Мінпромторг РФ досі не видав компаніям жодної ліцензії і не повідомив, коли вони з'являться.

У відомстві повідомили, що зараз "ведеться робота з переорієнтації експортних постачань у бік Східного регіону", але не відповіли на запитання щодо причин затримки видачі ліцензій.

В уряді РФ газеті заявили, що ліцензування експорту "направлено на попередження дефіциту свинцю до РФ в умовах зовнішніх обмежень".

Проте нестачі свинцю цього року в країні не очікується: після зупинки автомобільної промисловості попит на сировину для акумуляторів упав майже наполовину, стверджує газета.

У сьогоднішніх умовах перспективним напрямком для експорту свинцю в РФ міг би стати Китай, але головні заводи перебувають у центральній частині Росії, тому під час поставок у КНР можуть виникнути логістичні труднощі.

Раніше стало відомо, що санкції проти Росії починають завдавати шкоди її оборонно-промисловій базі, зокрема, російській армії важко поповнювати запас високоточних керованих боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: