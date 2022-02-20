Ціни на продукти до кінця місяця залежатимуть від вартості енергоресурсів і курсу гривні.

Експерти прогнозують, що деякі товари в Україні можуть подешевшати до кінця лютого. Серед них називають білокачанну капусту. А ось яблука можуть різко подорожчати.

Аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Світлана Литвин не виключає, що яблука можуть продемонструвати високі темпи зростання вартості. Про це повідомляє "Обозреватель".

Литвин прогнозує зростання цін на рівні 5-10% на більшість овочів і фруктів вітчизняного виробництва до кінця лютого.

Що стосується всіх інших продуктів, каже експерт, то підстав для стрімкого зростання цін до кінця лютого немає. Але все залежатиме від вартості енергоресурсів і курсу гривні.

Наскільки подорожчали продукти в січні: статистика

Як повідомляли в Держстаті, в Україні в січні 2022-го в річному вираженні, у порівнянні з січнем 2021 року, зросли ціни на низку продуктів, зокрема, на соняшникову олію та цукор - на 34,2% та 22,8% відповідно.

Ціни на масло зросли на 14,2%, на хліб - 19,6%, на м'ясо - на 14,2%, на макарони - майже на 11%.

Водночас фрукти подешевшали на 8,4%, а овочі подорожчали на 27,5%.

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