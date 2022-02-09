Водночас попри здорожчання багатьох продуктів, фрукти навпаки - подешевшали на 8,4%.

В Україні у січні в річному вираженні, у порівнянні з січнем 2021 року, зросли ціни на низку продуктів, зокрема, на соняшникову олію та цукор - на 34,2% і 22,8% відповідно.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, ціни на вершкове масло зросли на 14,2%, на хліб - 19,6%, на м'ясо - на 14,2%, на макарони - майже на 11%.

Водночас фрукти подешевшали на 8,4%, а овочі подорожчали на 27,5%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види пального на 4,3% відбулося в основному через подорожчання природного газу на 21,1% та здешевлення вартості електроенергії на 7,4%.

Читайте такожБорги за комуналку зросли до 81 мільярда: за що українці винні найбільшеЦіни на транспорт зросли на 11,4% в першу чергу внаслідок подорожчання пального і мастил на 26,8%. Проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті подорожчав на 20,1%, у залізничному - на 20%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, споживча інфляція в Україні у січні в річному вираженні - у порівнянні з січнем 2021 року - становила 10,0%.

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