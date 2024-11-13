Зазначається, що перегляд соцстандартів потребує величезних витрат.

Український уряд у 2025 році не буде підвищувати соціальні стандарти населення. Рішення ухвалено у зв'язку з відсутністю коштів та величезними витратами бюджету.

"До другого читання нових великих джерел покриття видатків не з'явилося, доходи державного бюджету збільшили лише на 2,8 мільярда гривень, а перегляд соцстандартів вимагає величезних витрат", - заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Вона вказала, що підвищення мінімальної зарплати на 100 гривень коштуватиме бюджету додаткових 5,3 мільярда гривень, а підвищення прожиткового мінімуму на 100 гривень - 11 мільярдів.

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Варто зазначити, що до прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати прив'язані ряд інших показників.

Держбюджет 2025 - головні новини

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що всі соціальні виплати у 2025 році будуть профінансовані. Водночас він вказав, що підвищувати мінімальну зарплату не буду, тому що немає можливостей.

31 жовтня Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проєкт Державного бюджету на 2025 рік.

Народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повідомила, що в проєкті держбюджету не передбачено індексації зарплати військових, але гроші на це можна було б знайти, перерозподіливши їх з інших програм.

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