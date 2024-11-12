За словами Василевської-Смаглюк, Рада передбачила ліквідацію дорожнього фонду.

У проєкті державного бюджету на 2025 рік не передбачено індексацію оплати праці військовослужбовців, проте гроші на це можна було б знайти, перерозподіливши їх з інших програм.

Про це розповіла народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі Ранок.LIVE.

Вона зазначила, що ключовою позицією в Верховні Раді під час голосування бюджету в першому читанні була ліквідація так званого дорожнього фонду, який на той момент, за першою пропозицією уряду, становив трохи більше 43 млрд грн.

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"Його перерозподілили, і туди якраз входять деякі ініціативи з підвищення оплати праці вчителів з початку того навчального року до тисячі гривень, з початку наступного навчального року – до 2 тисяч гривень", - сказала вона.

За словами Василевської-Смаглюк, гроші на дорожній фонд залишили в розмірі 12 млрд грн, проте буде детально розглядатися план, на які саме дороги підуть ці кошти.

"Якщо це дороги, які потрібні для обороноздатності країни, швидкого вивезення поранених із зони бойових дій, то, я думаю, Верховна Рада це підтримає. Якщо ці гроші підуть на відновлення доріг, щоб підвищити економічну спроможність громад - вивозити зі складів щось, торгувати, привозити людей на роботу – також я вважаю це позитивним", - зауважила нардепка.

Депутат зазначила, що треба також індексувати зарплату нашим військовослужбовцям, на що можуть якраз піти перерозподілені кошти з дорожнього фонду та з інших програм.

"Я думаю, що в бюджеті є ще багато програм, які можна скоротити, наприклад, у нас досі отримують зарплату судді ліквідованих судів. І це величезна проблема законодавства. Деякі суди були ліквідовані на території Україні і давно, але судді продовжують отримувати зарплату. Вони продовжують бути суддями", - сказала Василевська-Смаглюк.

Відтак, оплата праці цих громадян залишається проблемою, і ці гроші – а це десятки мільйонів гривень щорічно можна було перерозподілити на інші видатки, наголосила депутат.

"Також, окрім фейкових інвалідів у прокуратурі, у нас ще є фейкові учасники бойових дій – люди, які зараз рахуються на фронті, але виконують свою службу у деяких спеціалізованих органах і сидять в Києві, Рахові чи ще десь. Тому є де гроші брати", - резюмувала вона.

Державний бюджет на 2025 рік - останні новини

31 жовтня Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проєкт державного бюджету на 2025 рік. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на потреби безпеки і оборони буде спрямовано понад 2,2 трлн грн, що складає близько 26% ВВП. Це на 46 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Як писав УНІАН, при розгляді проекту бюджету на 2025 рік парламент проголосував за поправку, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам.

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