Пенсії будуть перераховуватися з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), набутого до квітня 2019 року.

З 1 квітня 2021 року в Україні заплановано перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам.

Про це йдеться в ст. 42 Закону України "Про загальнообов'язкове пенсійне забезпечення".

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Відповідно до закону, пенсії будуть перераховуватися з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), набутих до квітня 2019 року.

Крім того, з 1 липня 2021 року заплановано щомісячну доплату в розмірі 400 гривень для пенсіонерів віком від 75 до 80 років (якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) - відповідно до зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

з 1 липня 2021 - з 1769 до 1854 гривень (на 4,8%);

з 1 грудня 2021 - з 1854 до 1934 гривень (на 4,3%).

Подальше підвищення пенсій заплановано відповідно до проекту Державного бюджету на 2021 рік.

Держбюджет-2021 і пенсії

15 грудня 2020 року Верховна Рада прийняла законопроект про державний бюджет України на 2021 рік.

Того ж дня, 15 грудня 2020 року, міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи питання одного з депутатів про скорочення витрат Пенсійного фонду на 8 млрд грн при підготовці до другого читання проекту держбюджету на 2021 рік, заявив, що в бюджеті-2021 достатньо коштів для виплати пенсій.

Індексацію пенсій на 11% провели 1 березня.

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Автор: Олена Коваленко