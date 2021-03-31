Пенсії перерахують згідно стажу і заробітку пенсіонерів / фото УНІАН Володимир Гонтар

З 1 квітня 2021 року в Україні заплановано перерахунок виплат пенсій працюючим пенсіонерам. 

Про це йдеться в ст. 42 Закону України "Про загальнообов'язкове пенсійне забезпечення".

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Відповідно до закону, пенсії будуть перераховуватися з урахуванням стажу (або стажу і заробітку), набутих до квітня 2019 року.

Крім того, з 1 липня 2021 року заплановано щомісячну доплату в розмірі 400 гривень для пенсіонерів віком від 75 до 80 років (якщо їх пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати в Україні, яка враховується для нарахування пенсій).

Крім цього, у 2021 році в Україні двічі підвищать мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) - відповідно до зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

з 1 липня 2021 - з 1769 до 1854 гривень (на 4,8%);

з 1 грудня 2021 - з 1854 до 1934 гривень (на 4,3%).

Подальше підвищення пенсій заплановано відповідно до проекту Державного бюджету на 2021 рік.

Держбюджет-2021 і пенсії

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Автор: Олена Коваленко