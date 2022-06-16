Йдеться про білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу.

Арештовано корпоративні права підприємства-резидента Білорусі у вигляді статутного капіталу в розмірі майже 1 млрд грн, а також нерухоме та рухоме майно підприємства орієнтованою вартістю 3 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Зараз вживаються заходи щодо передачі цього майна в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

За даними слідства, на території України функціонує білоруське підприємство, яке надає послуги у сфері добування нафти та природного газу. У своїй діяльності воно використовує обладнання Республіканського унітарного підприємства "Бєлоруснафта".

У рамках слідства правоохоронці досліджують діяльність цього підприємства в частині можливого сприяння РФ під час підготовки та проведення агресивної війни проти України.

Окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України та зловживання повноваженнями юридичною особою (ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 364-1 КК України).

Як повідомляв УНІАН, 15 червня стало відомо про арешт і передачу в управління АРМА корпоративних прав та грошей білоруської нафтової компанії на понад 20 млн грн.

8 червня в прокуратурі повідомили про накладення арешту на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн грн, які належать підприємствам РФ та Білорусі.

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