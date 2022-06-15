Відповідним законопроектом передбачається функціонування реєстрів забороненої та дозволеної до ввезення та розповсюдження видавничої продукції.

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України (№7459).

Текст документа, яким вносяться зміни до законів про видавничу справу та функціонування української мови як державної, розміщено на сайті парламент.

У чинному законодавстві обмеження значно м'якше, а про Білорусь мова взагалі не йде.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що його ключовими цілями є заборона імпорту видавничої продукції з держави-агресора - Російської Федерації, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі, посилення законодавчих обмежень щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції антиукраїнського змісту, недопущення руйнівного впливу Росії на український книжковий ринок зсередини.

Забороняється випуск, ввезення, розповсюдження в Україні книжкових видань, що містять твори авторів - громадян РФ. Водночас ця заборона не поширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року.

Видавнича продукція, випущена у світ державною мовою держави-агресора, яка не підпадає під визначені законодавством обмеження, може бути ввезена на митну територію України та поширена на її території за умови наявності відповідного дозволу.

Раніше видані дозволи на ввезення та розповсюдження такої продукції скасовуються.

В Україні з 1 січня 2023 року книги видаватимуться та розповсюджуватимуться державною українською мовою, мовами корінних народів України та офіційними мовами ЄС.

Книги іншими мовами можуть видаватися і поширюватися, якщо вони видані мовою оригіналу. Перекладна література повинна видаватися і поширюватися в перекладах українською мовою або будь-якою офіційною мовою ЄС або мовою корінного народу України.

Обмеження не застосовуються, якщо фізичні особи ввозять в Україну не з метою розповсюдження в ручній поклажі або супроводжуваному багажі не більше 10 примірників, відсутніх у Реєстрі видавничої продукції антиукраїнського змісту.

Реєстр видавничої продукції антиукраїнського змісту та Реєстр видавничої продукції, випущеної російською мовою і дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України, веде Державний комітет телебачення і радіомовлення. Реєстри розміщуються на сайті Держтелерадіомовлення та єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

Податки на імпорт під час війни:

З початку повномасштабного вторгнення російських військ податкова служба призупинила майже всі перевірки підприємців, а Рада ухвалила пакет законів, спрямованих на дерегуляцію і зниження рівня оподаткування в період воєнного стану.

25 травня 2022 року міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що для стабілізації держбюджету необхідно підвищити податки до довоєнного рівня.

27 травня 2022 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про те, що в Україні повернуть податки, скасовані через війну.

14 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що в Україні хочуть повернути податки на імпорт.

Вас також можуть зацікавити новини: