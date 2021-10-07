Рішення про це може бути ухвалено наглядовою радою за результатом розгляду його поведінки етичною комісією при наглядовій раді.

В "Укрексімбанку" не виключають звільнення голови правління Євгена Мецгера.

Про це на брифінгу заявила голова наглядової ради АТ "Укрексімбанк" Оляна Гордієнко.

Вона розповіла, що наглядова рада прийняла рішення тимчасово відсторонити Мецгера від здійснення повноважень без збереження заробітної плати. Надалі етична комісія розгляне інцидент між Мецгером і журналістами "Схем" і може рекомендувати наглядовій раді звільнити його.

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"Також теоретично він може написати заяву (про звільнення - УНІАН)", - зазначила голова наглядової ради.

Гордієнко пообіцяла, що всі внутрішні перевірки інциденту завершаться на поточному тижні. "Маємо пройти належні процедури", - сказала вона і додала, що, оскільки Мецгер відсторонений від посади без збереження заробітної плати і без права приходити на робоче місце в банку, то він є фактично звільненим.

Також Гордієнко запевнила, що наглядова рада з'ясує, чому запитання журналістів про можливе фінансування банком оборудок з терористами ДНР викликало неадекватну реакцію голови правління банку.

Напад на журналістів в Укрексімбанку

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня під час інтерв’ю голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера журналістам "Радіо Свобода" стався інцидент: банкіру не сподобалось запитання журналістів, і він наказав своїм підлеглим забрати у них апаратуру та стерти частину інтерв’ю, яка вже була записана. В результаті журналісти залишились без відеозапису, до того ж їх силоміць годину утримували в кабінеті голови правління банку.

5 жовтня "Укрексімбанк" заявив, що насильства щодо знімальної групи ніхто не вчиняв, а спілкування без запису вони назвали "офрекордс-зустріччю" і пригрозили звернутися до правоохоронних органів за нібито порушення журналістами банківської таємниці та журналістської етики.

Пізніше правоохоронці розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 та ч. 3 ст. 171 КК України).

Згодом журналісти змогли відновити відеозапис інтерв’ю, а Мецгера тимчасово відсторонили від здійснення повноважень.

6 жовтня поліцейські Голосіївського відділу поліції Києва внесли у ЄРДР відомості за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 ст. 171 КК (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) за фактом нападу на журналістів.

7 жовтня Мецгеру вручили підозру за двома частинами статті про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Автор: Дмитро Хилюк