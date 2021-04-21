Документ покликаний захистити позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті" №1381-IX, який ВР ухвалила у квітні цього року.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Документ покликаний захистити позичальників, які отримали споживчі кредити в іноземній валюті, але не змогли своєчасно здійснювати платежі за цими кредитами, серед іншого, через збройну агресію проти України", - йдеться в повідомленні.

Закон передбачає проведення обов'язкової реструктуризації боргів за споживчими кредитами, які були надані фізичним особам в іноземній валюті під заставу житла.

Реструктуризація проводитиметься на підставі заяви позичальника, яка подається кредитору. Конвертація боргів у гривні здійснюється за середнім курсом, а саме - середній курс між тим, який був на момент видачі кредиту, і тим, який буде на момент реструктуризації. Пропонується списати всі борги за неустойку, штрафи і пеню.

Документ передбачає, що раніше сплачена неустойка зараховується в погашення тіла та процентів за кредитом; відсотки, нараховані до дня реструктуризації, перераховуються за ставками депозитів у відповідній валюті.

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Після реструктуризації кредит має бути погашений протягом 10 років, проценти за таким реструктуризованим кредитом сплачуються за ринковою ставкою в національній валюті - український індекс депозитних ставок у гривні за 12-місячними депозитами плюс 1%. Кредит можна погасити достроково у будь-який момент.

Реструктуризація валютних кредитів: що відомо

Верховна Рада України в квітні 2016 року не підтримала законопроект про реструктуризацію валютних кредитів громадян, отриманих на купівлю житла, в редакції Кабінету міністрів України, а також і альтернативний депутатський законопроект, який не знайшов підтримки уряду і НБУ.

Урядовий законопроект передбачав реструктуризацію зобов'язань громадян за кредитами у валюті, отриманими на придбання єдиного житла, тоді як альтернативний законопроект передбачав реструктуризацію без застереження про те, що заставна нерухомість є єдиним житлом позичальника.

З грудня 2014 року в Україні діє закон, який забороняє вилучення в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса нерухомого житлового майна - предмета застави за кредитом.

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Автор: Олександр Топчій