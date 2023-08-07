Йдеться про необхідність для підприємців застосовувати реєстратори розрахункових операцій.

З 1 жовтня в Україні повернуть штрафи за торгівлю без касових апаратів. Йдеться про необхідність для підприємців застосовувати реєстратори розрахункових операцій / програмні реєстратори розрахункових операцій / (РРО/ПРРО, "касовий апарат").

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції партії "Слуга народу" Данило Гетманцев, повідомляє "Українське Радіо", зазначивши, що повернення штрафів передбачене ухваленим Верховною Радою закон, який набув чинності 1 серпня нинішнього року.

"Що стосується перевірок платників податків, то я хочу звернутися до підприємств торгівлі стосовно встановлення касових апаратів. З 1 жовтня будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення цих апаратів. Перевірки касових апаратів відновлено", – наголосив Гетманцев.

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За його словами, якщо говорити про планові перевірки бізнесу, тобто звичайний контроль, який був до війни, то вони відновлені не у повному обсязі.

"Перевірки стосуються певних груп платників податків. Це підакцизні товари: горілка, тютюн, пальне, електроенергія, банківські й фінансові установи, а також гральний бізнес. Днями буде ухвалено план податкових перевірок. І до кінця року перевірять усі підприємства. Ми забезпечимо законну діяльність "білих" операторів і ліквідуємо чорних", - зазначив Гетманцев.

Ситуація з касовими апаратами

24 грудня 2021 року Кабінет міністрів звільнив підприємців, що здійснюють роздрібну торгівлю в сільській місцевості, від обов'язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій.

З 1 січня 2022 року касові апарати стали обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців. Голова Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що дискусія з ФОПами, які протестують проти введення касових апаратів неможлива.

25 січня 2022 року ФОПи оголосили безстрокову акцію протесту. Під парламентом було кілька тисяч людей, вони намагалися прорватися до будівлі парламенту, поліція почала їх відтісняти, що призвело до бійок. 18 поліцейських і 3 учасники акції отримали травми.

26 січня акція протесту представників громадського руху # SaveФОП під Верховною Радою продовжилася

У зв'язку з цим Верховній Раді запропонували ввести мораторій до кінця року на штрафи за невстановлення реєстратора розрахункових операцій, за умови, що надалі РРО все ж буде встановлено.

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