Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,10 грн/дол.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" знизився на 10 копійок – до 39,60 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні знизився на 15 копійок - до 42,15 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,10 грн/дол., євро - 41,15 грн/євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 40,65 грн.

Курс під час війни

Через війну офіційний курс гривні 24 лютого 2022 року було зафіксовано на рівні 29,25 грн/дол.

З 21 травня 2022 року Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

21 липня Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну діяв плаваючий курс гривні.

Що буде з курсом в лютому

Аналітик Олексій Козирєв прогнозував, що в лютому банки будуть виставляти свої котирування в межах коридору від 39,70 до 41,10 гривень, а по євро - від 42,20 до 44,25 гривень.

Економіст Сергій Фурса зазначав, що зараз в Україні немає ніяких провісників, які б вказували на те, що долар досягне позначки в 50 грн/дол.

Директор департаменту казначейства "Комінбанку" Герман Марченко прогнозував, що курс долара в Україні до середини лютого може впасти в ціні і опинитися в межах коридору 39,5-40 грн/дол.

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