Національний банк України на четвер, 20 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,40 грн/дол.

Найближчим часом ситуація на валютному ринку буде розвиватися в залежності від поведінки Росії та нагнітання градуса агресії стосовно України.

Про це, як йдеться в матеріалі УНІАН, заявив інвестбанкір Сергій Фурса.

"Якщо Путін і ко накручуватимуть рівень агресії, тиск триватиме. Якщо підуть на деескалацію - зупиниться і курс гривні. Тому відповідь на питання, що буде з курсом гривні найближчим часом, лежить в голові Путіна. Але голова Путіна - предмет темний і дослідженню, на жаль, не підлягає", - зазначив Фурса.

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Експерт вважає, що в ситуації з курсом все повністю впирається в психологічний фактор, оскільки економічних причин для різкого падіння гривні немає.

Курс на 20 січня:

Національний банк України на четвер, 20 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,40 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку в порівнянні з попереднім показником.