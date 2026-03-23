Уряд змінив деякі умови надання допомоги ВПО: хто може претендувати на виплати

Незалежно від доходу родини, призначатиметься виплата на дітей з числа ВПО.

Уряд вніс зміни щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в своєму Telegram-каналі.

"Продовжуємо тривалість виплат. Тепер найбільш вразливі категорії переселенців зможуть отримувати державну підтримку ще на півроку довше", - ідеться в повідомленні.

Також, за її словами, посилюється підтримка дітей з числа ВПО. Незалежно від доходу родини, виплата призначатиметься з 1 лютого 2026 року, якщо заява подана до 1 травня 2026 року. Крім того, уряд оновив перегляд виплат для непрацездатних ВПО.

"Мова йде про тих, кому раніше припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу. У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму такі люди тепер можуть подати документи на перегляд", - зазначила Свириденко.

У разі подання заяви до 1 травня 2026 року виплати будуть нараховані з 1 січня 2026 року. Якщо звернутися пізніше, нарахування відбуватиметься з місяця подання заяви.

Кабінет міністрів втричі збільшив розмір компенсацій для бізнесу за пошкоджене майно у прифронтових регіонах, а також компенсацій витрат на страхування майна. Відтепер компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшена до 30 млн грн. Для решти території країни розмір компенсації страхової премії збільшується до 3 млн грн.

Президент України Володимир Зеленський представив дві нові програми підтримки – для пенсіонерів та споживачів пального. Так, у квітні пенсіонери, ВПО та інші категорії отримають доплату у 1500 грн. З 20 березня українці можуть частково відшкодовувати витрати на пальне, придбане на АЗС, - від 5% до 15% залежно від виду пального.

