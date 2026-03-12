Доплати пенсіонерам і кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові програми підтримки

Пенсіонерам та отримувачам соціальної допомоги нарахують виплату у 1500 грн.

Президент України Володимир Зеленський анонсував дві нові програми підтримки – для пенсіонерів та споживачів пального. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Міністерство соціальної політики України має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп нашого суспільства, які отримують соціальну допомогу. Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень", - написав Зеленський.

Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна.

За словами президента, крім цього, міністерства економіки та енергетики України мають підготувати програму підтримки для людей, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок.

"Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне. Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству", - зазначив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський у грудні 2025 року оголосив, що у 2026 році в Україні будуть передбачені нові програми прямої підтримки громадян.

З 15 листопада по 15 грудня 2025 року українці мали можливість оформити заявку на виплату одноразової допомоги в розмірі 1000 гривень, яка надходила на картку "Національний кешбек". Уряд також розширив програму Нацкешбеку, зокрема, громадянам стала доступна купівля продуктів харчування українського виробництва за кошти кешбеку. Втратити кошти потрібно до 30 червня 2026 року.

