Уряд ухвалив Національний кешбек на пальне: Свириденко розкрила терміни та умови програми

Національний кешбек на бензин, дизель і автогаз дозволить заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі пального.

З 20 березня українці зможуть частково відшкодовувати витрати на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь у відповідній програмі. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у Telegram.

Компенсація витрат на пальне становитиме:

15% – на дизель;

10% – на бензин;

5% – на автогаз.

"Це дозволить заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі. Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць", - зазначила Свириденко.

Програма триватиме до 1 травня в рамках Національного кешбеку. Список АЗС можна буде знайти на офіційних ресурсах програми.

За умови, що особа вже користується Національним кешбеком, компенсація нараховується автоматично під час оплати карткою. Щоб приєднатися до програми, достатньо відкрити картку в банку-партнері та вибрати її для розрахунків і отримання виплат у додатку "Дія".

Нараховані кошти можна використовувати для оплати комуналки, покупки ліків, продуктів українського виробництва, книг, поштових послуг або для допомоги нашим захисникам.

"Це додатковий інструмент підтримки у відповідь на зростання цін на пальне, який дозволяє швидко допомогти людям через уже працюючий механізм", - додала прем'єр-міністр України.

Свириденко повідомила також про запуск цільової підтримки для пенсіонерів та вразливих категорій. Програма спрямована на громадян, кому потрібна допомога від держави з огляду на рівень доходів.

Зазначається, що одноразова виплата в розмірі 1500 гривень надійде у квітні. Її отримають майже 13 млн осіб: пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, отримувачі базової соціальної допомоги, внутрішньо переміщені особи серед отримувачів соцвиплат, багатодітні сім’ї та одинокі матері.

Гроші будуть нараховані автоматично тим самим способом, яким люди вже отримують пенсії та соціальні виплати – на банківські рахунки або через "Укрпошту". Жодних заяв чи додаткових звернень не потрібно.

