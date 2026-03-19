Кабмін збільшив розмір компенсацій за пошкоджене майно: скільки платитимуть

За словами Юлії Свириденко, підприємства, які вже подали заявки на отримання компенсації можуть їх уточнити до 1 травня.

Кабінет міністрів втричі збільшив розмір компенсацій для бізнесу за пошкоджене майно у прифронтових регіонах, а також компенсацій витрат на страхування майна. Про це повідомила прем’єр - міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Уряд розширює програму страхування воєнних ризиків. Компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшується до 30 млн грн. Для решти території країни розмір компенсації страхової премії збільшується до 3 млн грн", - зазначила Свириденко.

Вона уточнила, що за напрямком компенсації за пошкоджене або знищене майно:

збільшено граничну суму компенсації – з 10 млн грн до 30 млн грн;

скасовано норму, за якою сума компенсації зменшувалась на обсяг раніше отриманих грантів чи іншої державної підтримки;

надається можливість підприємствам, які вже подали заявки, уточнити їх до 1 травня 2026 року, у тому числі збільшити заявлену суму можливих збитків або додати до заявки інше майно, якщо воно було включене до програми на дату пошкодження або знищення.

Очільниця уряду додала, що у відшкодування державою витрат на страхування майна внесено такі зміни:

збільшено граничну суму компенсації з 1 млн грн до 3 млн грн;

пришвидшено можливість отримати підтримку – подати заяву на компенсацію можна буде вже на 31-й день після укладення договору страхування;

якщо договір передбачає сплату страхової премії частинами, компенсація також виплачуватиметься частинами – пропорційно сплаченим платежам.

Уряд спростив порядок отримання компенсацій за програмою "єВідновлення" за житло, яке знаходиться у спільній власності. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, тепер, якщо один зі співвласників виїхав, не виходить на зв'язок або не бере участі в утриманні майна, це не блокуватиме отримання допомоги.

У жовтні 2025 року Верховна Рада прийняла закон, за яким колишні власники зруйнованого війною майна зможуть безкоштовно повернути у власність земельні ділянки, на яких розміщувалися ці об'єкти.

