Житло для ВПО стане доступнішим: уряд суттєво спростив механізм розміщення переселенців

Уряд спростив механізм забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Це дозволить швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну.
Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, організації, які надають прихисток ВПО, можуть орендувати державне та комунальне майно на пільгових умовах. За її словами, громадські об’єднання та благодійні організації можуть брати в оренду приміщення для проживання ВПО за символічною ставкою, яка становитиме 0,01% від розрахункової орендної плати.
"Державні і комунальні установи у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури й спорту, та соціального захисту можуть орендувати майно для розміщення ВПО без аукціону – за 1 гривню на рік за кожен об'єкт", - зазначила прем’єр-міністерка.
Господарські товариства із державною часткою понад 50% можуть передавати свою нерухомість для проживання ВПО на період воєнного стану та ще шість місяців після його завершення – також за 1 гривню на рік.
"Такі умови спрощують доступ до вільних гуртожитків, санаторіїв, тренувальних баз та інших приміщень і дозволяють громадам швидше облаштовувати місця тимчасового проживання для людей, які вимушено залишили свої домівки через війну", - додала Свириденко.
Житло в Україні - останні новини
18 лютого стало відомо, що після внесення змін до законодавства лише чотири категорії громадян матимуть можливість безкоштовно отримати житло у власність від держави. Для всіх інших службове житло надаватимуть виключно на умовах оренди.
Раніше повідомлялося, що в Україні запускають інвентаризацію невикористаних об’єктів державної та комунальної власності для майбутнього їх переобладнання під житло для внутрішньо переміщених осіб.