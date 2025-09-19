У ЄЦБ вважають, що запуск цифрового євро зменшить залежність Європи від карток американських платіжних систем.

Міністри фінансів Євросоюзу погодили дорожню карту для запуску цифрового євро, який, за задумом, має стати альтернативою домінуючим нині американським платіжним системам Visa і Mastercard, повідомляє Reuters.

Домовленості було досягнуто за підсумками зустрічі міністрів фінансів Євросоюзу з очільницею Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард та єврокомісаром Валдісом Домбровскісом. Передбачається, що очільники мінфінів країн-членів блоку матимуть право вирішувати, чи випускати цифрову валюту, і скільки таких євро зможе тримати кожен житель Євросоюзу.

Видання зазначило, що дискусії щодо цифрового євро - по суті, електронного гаманця, підтримуваного Європейським центральним банком - загострилися цього року, оскільки ЄС прагне зменшити залежність від інших країн у таких ключових сферах, як енергетика, фінанси та оборона.

У свою чергу ЄЦБ запропонував цифровий євро для зменшення залежності Європи від карток американських платіжних систем та у відповідь на глобальне просування президентом США Дональдом Трампом стейблкоінів, прив'язаних до долара США. "Однак законодавці та банкіри скаржаться, що він може спустошити казну банків, коштувати надто дорого або обмежити конфіденційність", - підкреслює видання.

Журналісти зазначають, що домовленість щодо обмеження кількості цифрових євро для кожного жителя ЄС є вирішальною для заспокоєння побоювань щодо відтоку банківських депозитів.

"Компроміс, якого ми досягли, полягає в тому, що перед тим, як ЄЦБ прийме остаточне рішення щодо емісії... буде можливість для обговорення в Раді міністрів", - заявив на спільній прес-конференції Паскаль Донохью, який головує на зустрічах міністрів фінансів.

Донохью, Лагард і Домбровскіс також відзначили досягнення компромісу щодо процедури встановлення ліміту на обсяг цифрових євро, однак не розкрили деталей.

Один з учасників зустрічі повідомив Reuters, що ЄЦБ також подасть запропонований ліміт на затвердження Європейської ради міністрів фінансів.

Це вже не перша спроба у ЄС знайти альтернативу Visa та Mastercard. У 2024 році Bloomberg писав, що найбільші банки Європейського союзу роками створювали нову систему оплати, яка дасть змогу клієнтам відмовитися від карток Visa Inc. і Mastercard Inc. Йдеться про проект Wero, який поширюється на більшу частину Західної Європи.

Протистояння долару та євро

У квітні 2025 року очільниця ЄЦБ Крістін Лагард закликала ЄС відмовитися від американської платіжної системи Visa. Вона зазначила, що євро може стати альтернативою долару та принести ЄС величезні вигоди.

Вдночас, віцепрезидент ЄЦБ Луїс де Гіндос відмічав, що європейська валюта не готова кинути виклик долару як головній світовій резервній валюті.

